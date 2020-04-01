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Режиссеры расскажут тюменцам о своих спектаклях онлайн

Общество, 14:29 22 апреля 2020

молодежного театрального центра «Космос» | Фото: молодежного театрального центра «Космос»

Новые спектакли покажут тюменцам онлайн, сообщает пресс-служба молодежного театрального центра "Космос".

Пока участники готовятся ко второй волне конкурса творческих проектов "ЦЕХ", победители первой волны в направлении "Постановка спектаклей" представляют свои идеи.

На презентации победители расскажут о будущих спектаклях, постановочном процессе и нюансах создания и ответят на вопросы в прямом эфире.

Презентация ASRM-спектакля "Виктор идет в театр" режиссера Дениса Шибаева пройдет 24 апреля, начало - в 16 часов.

Онлайн-презентация спектакля-променада "У Сукина и Мясного" режиссера Дмитрия Тарасова состоится 26 апреля, начало - в 18 часов.

27 апреля в 14 часов зрители смогут узнать больше о диджитал-перформансе "Принцессы и драконы" от Олега Христолюбского.

"У нас появилась возможность в онлайн-формате рассказать о премьерах, которые запланированы в этом сезоне в "Космосе". Лучше, чем режиссер, о спектакле никто не расскажет", – поделилась театровед, заместитель руководителя Театрального центра "Космос" по творческой работе Александрина Шаклеева.

Прямые эфиры пройдут в группе ТЦ "Космос" во ВКонтакте и станут частью онлайн-проекта "Лучше дома".

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# МТЦ Космос , театры

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