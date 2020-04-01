В Тюмени диагностирование на коронавирус проводят с помощью компьютерной томографии

| Фото: многопрофильный консультативно-диагностический центр | Фото: многопрофильный консультативно-диагностический центр

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Диагностирование на заболевание коронавирусной инфекцией проводят с помощью компьютерной томографии в Тюмени, сообщает многопрофильный консультативно-диагностический центр.

На базе центра заработал КТ-кабинет для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Исследование проводится по направлениям врачей городских поликлиник. Решение о временном перепрофилировании диагностического кабинета принял региональный департамент здравоохранения.

"Компьютерная томография – один из наиболее чувствительных методов аппаратной диагностики патологий легких. По результатам исследования мы можем четко определить, есть поражение легких или нет, а также степень поражения. Высокотехнологичный метод диагностики будет применяться наряду с лабораторными исследованиями для выявления симптомов пневмонии, вызванной новым коронавирусом", - сообщил главный врач центра Дмитрий Бутов.

После проведения исследования и необходимых обследований, исходя из рентгенологической и клинической картины, врачи выставят диагноз, примут решение о госпитализации в стационар или определят тактику лечения на дому.

КТ-кабинет работает с понедельника по воскресенье с 7 часов 30 минут до часу ночи. Все медицинские работники кабинета компьютерной томографии прошли специальное обучение по диагностике новой коронавирусной инфекции, в том числе посредством освоения интерактивных модулей на портале непрерывного медицинского образования.

Для обеспечения эпидемиологической безопасности медперсонала и пациентов консультативно-диагностического центра выделен отдельный вход в КТ-кабинет. Также в учреждении произведено зонирование пространства, чтобы потоки пациентов не пересекались. Специалистов в достаточном количестве обеспечили средствами индивидуальной защиты. Также в медицинском учреждении сделан запас дезинфицирующих средств.