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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более шести тысяч тюменцев получили медикаменты на дом

Общество, 10:49 23 апреля 2020

ishim-mr.admtyumen.ru | Фото: ishim-mr.admtyumen.ru

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Более 6 тыс. человек получили лекарственные препараты на дом в Тюмени, сообщает региональный департамент социального развития.

В период действия режима повышенной готовности Областной центр реабилитации инвалидов работает в усиленном режиме. На базе учреждения открыта служба по доставке лекарств по рецептам врачей тем, кому больше 65 лет, и тем, у кого есть хронические заболевания. Ежедневно 20 специалистов центра и столько же волонтеров из числа актива Тюменского ВОИ обслуживают граждан.

В учреждении создан консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до 3-х лет, в котором трудится 15 специалистов. С 27 марта поступило около 3 тыс. звонков.

Телефон горячей линии - 8-800-201-41-41.

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# ВОИ , волонтеры , горячая линия , лекарства , пенсионеры

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