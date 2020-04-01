22 человека заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

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22 случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за сутки. По данным на 23 апреля всего в России зафиксировано 4 тыс. 774 новых случаяев коронавируса в 81 регионе. 47,8 % не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб Москвы.

Зафиксировано 42 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 471 человек.

Наибольшее количество зараженных выявили в Москве - 1 тыс. 959, в Московской области - 688, в Санкт-Петербурге - 191.

В Ямало-Ненецком автономном округе прирост составил 94 человека, в Югре - 12, в Свердловской области - 28, в Челябинской - 9, в Курганской - 5.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 тыс. 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4 тыс. 891 человек.