Александр Моор оценил готовность медицинских организаций к борьбе с коронавирусом

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Тюменская область сдает серьезный экзамен на способность действовать быстро, оперативно и профессионально. Об этом заявил губернатор Александр Моор, открывая совещание с руководителями медицинских организаций региона.

В режиме видео-конференц-связи участники совещания обсудили готовность учреждений здравоохранения к приему пациентов, зараженных COVID-19, наличие средств защиты для врачей и обеспечение безопасности других пациентов.

Губернатор еще раз уточнил меры, которые предпринимают в каждом учреждении для безопасности работников, – в инфекционной больнице, поликлиниках, стационарах и моногоспиталях, приготовленных для приема больных новой коронавусной инфекцией.

Заострил внимание на группе риска – сотрудниках станции скорой медицинской помощи.

Александр Моор и руководители медучреждений в открытом диалоге обсудили, какая помощь еще необходима.

"Не надо читать доклады, забудьте про честь мундира, в таких ситуациях она не имеет значения. Смело говорите о проблемах, которые есть. Мне нужна реальная картина по ситуации. У нас есть все инструменты, чтобы решить любой возникающий вопрос. Я готов для этого сделать все", – заявил губернатор.

Главврачи рассказали о том, как организована работа по разделению потока пациентов, обратившихся в экстренном, плановом и неотложном порядке. Каждый из них понимает личную ответственность в период пандемии коронавируса. У медиков позитивный настрой, в коллективах люди помогают друг другу, оказывают моральную и психологическую поддержку.

С учетом скорости распространения новой коронавирусной инфекции все находятся под риском заражения, подчеркнул глава.

Александр Моор еще раз поблагодарил врачей и отметил высокий уровень готовности медицинских организаций в регионе к борьбе с коронавирусом.