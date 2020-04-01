Онлайн-чемпионат по робототехнике впервые пройдет в Тюмени

| Фото: группа «RobotOn» - онлайн-чемпионат по робототехнике» ВКонтакте | Фото: группа «RobotOn» - онлайн-чемпионат по робототехнике» ВКонтакте

Первый открытый онлайн-чемпионат по роботехнике "RobotOn" пройдет в Тюмени 29 и 30 апреля. Его участниками станут ребята в возрасте от 11 до 17 лет.

Как отмечают организаторы, соревноваться будут команды в составе одного наставника и двух школьников одной возрастной категории. Победителей определят в двух направлениях – "Моделирование в Lego Designer", "Программирование в среде TRIK STUDIO"

Всем командам для выполнения заданий чемпионата понадобится персональный компьютер с выходом в интернет и программная среда, позволяющая выполнить поставленную задачу.

Участникам необходимо будет за отведенный период времени выполнить задание по выбранному направлению. Итоговый файл командам нужно будет сохранить в облачном хранилище, а ссылку направить организаторам. Эксперты оценят качество выполнения работы, новизну, оригинальность и конструкторское решение.

Чтобы принять участие в "RobotOn" необходимо до 28 апреля заполнить и отправить в адрес организаторов заявку, а также отправить на электронную почту project@kvantorium-tyumen.ru согласие на обработку персональных данных.

Подробная информация размещена в группе мероприятия в соцсети ВКонтакте. Ознакомиться с положением можно здесь.

Любовь Голышева