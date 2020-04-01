Селянин проведет год в колонии-поселении за пьяную поездку на тракторе

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

За пьяную езду на тракторе осужден житель Аромашевского района. Мужчина уже отбывает наказание в колонии-поселении за аналогичное преступление, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 20 января селянин был приговорен за пьяное вождение к восьми месяцам лишения свободы. Однако утром 5 февраля он в состоянии опьянения поехал на тракторе вытаскивать из кювета автомобиль знакомого.

По дороге он был остановлен патрулем ДПС. Было возбуждено второе уголовное дело. Суд рассмотрел его с использованием видео-конференц-связи. По совокупности приговоров подсудимый получил один год в колонии-поселении и на три года лишен водительских прав.