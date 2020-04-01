Сбербанк принял участие в онлайн-конференции по мерам поддержки экономики в Тюменской области

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Западно-Сибирское отделение Сбербанка приняло участие в онлайн-конференции, посвященной поддержке экономики в Тюменской области в условиях действия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. В мероприятии приняли участие представители органов власти, банковского сектора и предпринимательское сообщество.

В своем выступлении заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев рассказал о государственных и реализованных банком программах, направленных на поддержку представителей бизнеса и частных клиентов.

Собственная программа Сбербанка по реструктуризации кредитов заемщиков, относится к отраслям, наиболее пострадавшим от COVID-19, и позволяет в кратчайшие сроки реализовать оперативные решения. Программой могут воспользоваться корпоративные клиенты всех сегментов — от крупнейших клиентов до малого бизнеса. По малому и микробизнесу действует упрощенный механизм реструктуризации – предоставляется отсрочка на срок до 6 месяцев. Также на срок до 6 месяцев банк готов не предъявлять санкции к клиентам малого и микробизнеса в случае неисполнения ими других обязательств по кредитным договорам. Дочерние страховые компании Сбербанка "Сбербанк страхование жизни" и "Сбербанк страхование" могут предоставить отсрочки платежей по договорам страхования клиентам, заболевшим COVID-19 либо находящимся на вынужденном карантине. В том числе рассрочка может быть предоставлена по договорам залогового имущества корпоративным клиентам, обратившимся в банк за реструктуризацией кредита.

"Собственную программу кредитных каникул для бизнеса Сбербанк запустил 25 марта. На сегодняшний день к нам обратились 819 предпринимателей нашего региона. Наш банк понимает свою важную миссию в поддержке экономики региона в сложившихся обстоятельствах, потому нами уже приняты положительные решения о реструктуризации 356 корпоративных кредитов", - прокомментировал Александр Исаев.

В ходе выступления Александр Исаев обратил внимание, что кредит по государственной программе на заработную плату под 0% также востребован предпринимателями нашего региона. С 20 апреля Сбербанк начал выдавать кредиты под 0% на зарплату компаниям, которые ранее не были клиентами банка.

"Данная государственная программа очень важна для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. На данный момент в Западно-Сибирском отделении Сбербанка уже одобрено заявок на общую сумму около 148 миллионов рублей. Все остальные заявки клиентов находятся в работе, мы приложим все усилия, чтобы помочь предпринимательству нашего региона в это непростое время", - отметил он.

Данные кредиты предназначены для малого и микробизнеса в соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ. Кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. По истечении 6 месяцев ставка повышается до 4% годовых. Кредит является целевым, выдаются исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплата страховых взносов. Размер кредита рассчитывается исходя из МРОТ.

Участникам зарплатного проекта Сбербанка такие кредиты оформляются онлайн как предодобренные, посещать отделение банка не требуется. Если клиенту доступно предложение, то в Сбербанк Бизнес Онлайн появится карточка Story с текстом "Кредит на выплату зарплаты под 0% годовых" и суммой, рассчитанной по параметрам вашей компании. Нажмите на неё для оформления заявки онлайн.

Для частных клиентов Сбербанк готов предоставить кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Более того, банк по собственной инициативе начисляет проценты по текущим вкладам, срок действия которых заканчивается в период с 30 марта по 5 мая, бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов до 6 мая, предлагает своим клиентам дистанционное оформление аккредитива в сделках купли-продажи недвижимости, отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая, организовал открытие счетов эскроу и оформление ипотеки с доставкой на дом, отменил комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт до 1 июня.