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Пятьдесят тонн тюменской пшеницы направили в Казахстан

Экономика, 18:51 24 апреля 2020

mcx.ru

50 тонн семян яровой пшеницы исследовали специалисты Тюменской испытательной лаборатории ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" в апреле 2020 года, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Пшеница была выращена в Тюменской области и предназначена для экспорта в Республику Казахстан. В ходе гербологической, микологической и энтомологической экспертиз установлено, что отгруженная подкарантинная продукция соответствует фитосанитарным требованиям, карантинные объекты не обнаружены. Пшеница направлена в Казахстан в сопровождении фитосанитарных сертификатов.

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