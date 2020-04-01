Рядовые "Бессмертного полка": подвиги Галины и Кузьмы Ищенко чтят дети, внуки и правнуки

| Фото: Константин Язенок | Фото: Константин Язенок

Информационное агентство "Тюменская линия" вот уже несколько лет подряд накануне Дня Победы рассказывает о рядовых "Бессмертного полка".

В каждой российской семье хранится память о своих героях – отцах и дедах, матерях и бабушках, о других родственниках, которые были рядовыми рабочими войны на полях битвы, на колхозном поле, в заводском цехе.

В год 75-летия Победы мы решили продолжить рубрику "Рядовые бессмертного полка" и обратились к своим читателям с просьбой поделиться рассказами о своих близких – героях Великой Отечественной. Первые письма стали приходить буквально на второй день после нашего обращения.

Теперь я понимаю, почему День Победы - это праздник со слезами на глазах… Так написал ученик 4 "Б" класса школы № 1 города Советский Константин Язенок, который прислал к нам в редакцию подробный рассказ о своих прадедушке и прабабушке Галине Павловне и Кузьме Созоновиче Ищенко.

"Они прошли всю войну, - рассказал он. - Прабабушка была фельдшером, а прадедушка воевал на Дальнем Востоке и имеет медаль "За победу над Японией". Такой медалью награждались военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава частей и соединений Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, принимавших непосредственное участие в боевых действиях против японских империалистов в составе войск 1-го Дальневосточного, 2-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии. Также Кузьма Созонович Ищенко был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За отличие в воинской службе" и особенно гордился нагрудным знак "Гвардия", который вручался военнослужащим, чьи подразделения были удостоены звания "Гвардейские". С 11 июня 1943 года этот знак помещался также на знамёнах данных подразделений.

"Я очень горжусь своим прадедушкой Кузьмой, - написал Константин Язенок. - Смотря на его медали и изучая подвиги, хочется быть таким же, как он - отважным, сильным! Понимаешь, как нелегко далась нашей стране эта Победа! Было тяжело. Но мы смогли! Благодаря таким отважным, смелым бойцам как мой прадедушка"!

Галина Павловна Ищенко в 1943 году окончила Тюменскую фельдшерско-акушерскую школу, и в 17 лет ушла на фронт. В их доме хранится книга "Память воскрешает", из которой Константин Язенок я многое узнал о своей прабабушке. Как они прошли первое боевое крещение, когда немцы бомбили их поезд. Как девчонки плакали и звали маму. Как посмеивались над ними солдаты подсмеивались – вот так помощнички из Тюмени прибыли!

"Моим прабабушке и прадедушке удалось пройти всю войну и остаться в живых, - написал он. - Прабабушка была ранена два раза. Показывала свои шрамы от ранений, говорит мама, и рассказывала о своей войне. Но рассказывая про себя, про свои ранения у нее не было слез, говорила довольно спокойно. А вот когда вспоминала о войне в целом, о своих боевых подругах и товарищах, о раненых бойцах, плакала.

Спасибо большое всем тем, кто сражался в этой страшной войне! Нет ни одной семьи, которую не задела бы она. Благодаря таким смелым и отважным девчонкам и мальчишкам мы выстояли! Мы победили! Теперь я понимаю слова песни, почему этот праздник со слезами на глазах…".

Около 250 тыс. жителей Тюменской области воевали на разных фронтах войны, домой не вернулись более 103 тыс. человек.

Для сохранения памяти о великих земляках на сайте "Тюменской линии" будут размещены фотографии и информация о наших фронтовиках.

Внести свой вклад в проект могут все жители Тюменской области – достаточно прислать на электронную почту: 75@t-l.ru фотографию и имя фронтовика, сведения об имеющихся наградах.

Борис Олейник