Рядовые "Бессмертного полка": Михаил Колунин встретил Весну Победы в Кёнигсберге

Михаил Колунин С однополчанами. 1945 г - Восточный фронт. Фото из семейного архива Михаил Колунин С однополчанами. 1945 г - Восточный фронт. Фото из семейного архива

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Тарасович Колунин 9 мая обязательно приходил к памятнику Славы в родном селе Беркут. Поклониться и молча постоять… Навечно поставлен здесь солдат с автоматом в руках охранять выбитый на камне список 180 беркутчан, не вернувшихся с войны. Среди них и старший брат Михаила Тарасовича. В родное село вернулось с войны только 58 фронтовиков… 9 мая у этого памятника всегда многолюдно.

"Отец немного не дожил до своего 95-летия, - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" сын ветерана Владимир Колунин. – Благодаря его усилиям рядом с обелиском с именами односельчан, не вернувшихся с фронта, появился второй – с именами фронтовиков, которые после войны восстанавливали разрушенное хозяйство и работали на благо страны".

Михаил Колунин родился в октябре 1921 года в селе Суерка Упоровского района. В 1934 году вся семья переехала в Беркуте. Здесь Михаил окончил 4 класса начальной школы, потом учился в Ялуторовске, работал в колхозе. В апреле 1941 года был призван в армию. Служил в артиллерийском полку в Киеве. Там же и встретил первый день Великой Отечественной войны.

Войска Красной Армии долго держали оборону Киева. Большие бои велись в Белоцерковском направлении, в Мелитополе, Донбассе, Ворошиловградской области. В ноябре 1941 года 20-летний боец Колунин получил первое ранение.

После госпиталя его отправили в Еланские военные лагеря Свердловской области, оттуда - в Свердловское пехотное училище. Летом 1942 года уже шли бои за Сталинград. Из молодых курсантов пехотного училища создали стрелковый батальон в количестве 800 человек и отправили на Сталинградский фронт.

Командование поставило задачу: "Стоять насмерть!". Два месяца сидели в сталинградских окопах, не давая немцам прорваться. Михаил получил второе ранение. После лечения направили в Новосибирск в запасной артиллерийский полк. Окончив краткосрочные курсы, Михаил Колунин в звании сержанта прибыл на 2-й Белорусский фронт в 39-ю армию наводчиком орудий. Участвовал в боях за Ржев, Духовщину, в операции "Багратион". При освобождении Литвы и Латвии был артиллерийским разведчиком.

При взятии Кёнигсберга бойца ранило третий раз. День Победы встретил в этом же городе. Боевой путь Михаила Тарасовича продолжился в северном Китае, который оккупировала квантунская армия. Первое сражение с японцами состоялось на станции Болтай. Стремительное наступление советских войск позволило в течение месяца разгромить миллионную армию. Закончилась вторая мировая.

В декабре 1945 года 24-летний сержант Колунин вернулся домой с войны. Сначала обучал допризывников, был военруком в Беркутской школе. Заочно окончил Тюменское педучилище, Тюменский учительский институт и Омский пединститут. Два года был завучем и 28 лет - директором Беркутской школы. За время его работы построено новое здание образовательного учреждения на 480 мест, интернат на 120 мест, создан школьный музей.

"Каждый год по установленной отцом традиции мы собираемся в Беркуте, - рассказал Владимир Колунин.- Если погода позволяет – стол выносим прямо во двор. Не изменим этой традиции и в этом году. Побываем на могиле у родителей, принесем цветы к памятнику всем фронтовикам и к мемориальной доске, установленной на здании школы, которой отец руководил долгие годы".

В год 75-летия Победы мы решили продолжить рубрику "Рядовые бессмертного полка" и обратились к своим читателям с просьбой поделиться рассказами о своих близких – героях Великой Отечественной. Первые письма стали приходить буквально на второй день после нашего обращения.

Внести свой вклад в проект могут все жители Тюменской области – достаточно прислать на электронную почту: 75@t-l.ru фотографию и имя фронтовика, сведения об имеющихся наградах.

Борис Олейник