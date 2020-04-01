Нетрезвый селянин поджег дом сожительницы в Вагайском районе

| Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление СК РФ по Тюменской области

Подозреваемого в покушении на поджог задержали полицейские в Вагайском районе. Нетрезвый селянин устроил пожар в доме своей сожительницы, сообщает УМВД по Тюменской области.

В селе Черное Вагайского района произошло возгорание в одном из частных домов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что в доме проживают женщина и ее сожитель.

У пары произошла ссора из-за того, что мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Женщина ушла к соседке, но сожитель попытался вернуть и пригрозил, что подожжет дом.

Хозяйка на угрозы не отреагировала, тогда мужчина поджег газету и бросил ее на вещи. Огнем были испорчены стиральная машина, холодильник и другое имущество.

39-летний подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина неоднократно судим и вышел из мест лишения свободы в январе. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога".