Уходя из гостей, тоболяк унес ноутбук и телефон

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

В Тобольске оперативники задержали подозреваемого в краже ноутбука и сотового телефона, сообщает УМВД Тюменской области.

С заявлением о краже в дежурную часть полиции обратилась 20-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что проживает с молодым человеком и его отцом. Накануне к отцу в гости приходили знакомые. После их ухода она обнаружила пропажу ноутбука и сотового телефона. Общая сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего подозреваемого. Ранее неоднократно судимый за кражи мужчина свою вину признал. Ноутбук продал за 500 рублей, а телефон оставил себе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.