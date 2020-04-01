26 апреля - день памяти жертв радиационных аварий катастроф

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Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф отмечают 26 апреля. Дата связана с событиями на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Тогда в ходе проектных испытаний системы безопасности произошел взрыв на четвертом энергоблоке. Выброс продуктов ядерного топлива распространился на огромную площадь - более 200 тыс. кв. км. В России загрязнению подверглись 14 регионов с населением около 3 млн. человек. До сих пор события на Чернобыльской АЭС считаются самой крупной техногенной катастрофой.

К ликвидации последствий аварии привлекли более 600 тыс. человек. Их основная работа заключалась в создании особого укрытия над разрушенным блоком и обработке зараженной площади.

Из Тюменской области в операциях на атомной электростанции участвовали более 1 тыс. 250 человек. Всего в областном центре проживают более 600 человек, занятых на ликвидации последствий аварии. Традиционно в Тюмени 26 апреля проходят акции и митинги, посвященные событию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятия решено перенести.

Евгения Шевцова