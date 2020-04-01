Коронавирус можно обмануть, считает российский ученый

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Методы генной инженерии могут помочь в борьбе с коронавирусом, потому что способны его обмануть.

Так считает заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов, пишет РИА Новости.

Ученый отметил, что для создания вакцины от COVID-19 необходимо прибегнуть к генетическим технологиям, а при создании доклинических моделей может понадобиться редактирование генома.

"Пока в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины", — отметил академик. Однако он подчеркнул, что это займет несколько месяцев, а полноценные испытания вакцины — больше года.



При этом Сергей Недоспасов напомнил, что заболевших COVID-19 можно вылечить и с помощью переливания плазмы. Он обратил внимание, что и у этого метода есть недостаток — риск "перелить" пациенту другую инфекцию.

"Поэтому практически правильнее применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших", — добавил ученый.



Он пояснил, что существует еще один способ получения лекарства от коронавируса — искусственное создание нейтрализующих антител. Однако у этого метода тоже есть минус — защита организма в этом случае имеет ограниченный срок действия, предупредил академик. Поэтому самым надежным вариантом остается вакцинация.

"При успешной вакцинации в нас образуются не только нейтрализующие антитела, но и лимфоциты, производящие эти антитела. Именно они обеспечивают иммунологическую память и защиту на многие годы", — объяснил Сергей Недоспасов.