Проверить знания по истории Тюмени и литературе предлагают городские библиотеки

Тюменская линия Тюменская линия

Проверить уровень знаний об истории Тюмени и творчестве местных писателей предлагают городские библиотеки.

В группе библиотечного сообщества во ВКонтакте появилось бесплатное тестирование, пройти которое могут все желающие. Знания оцениваются по нескольким направлениям и содержат разное количество вопросов.

К примеру, викторина к 75-летию Великой Победы включает разминку и три блока с вопросами на знание военных книг, песен и фильмов - всего 15 заданий. Знатокам литературы предлагается пройти тест "Тюмень литературная", любителям театра - "Тюмень театральная". Также пользователи могут попробовать угадать здания литературных и краеведческих объектов по фотографиям.

Отдельный тест посвящен писателю Владиславу Крапивину и называется "Как хорошо вы знаете Командора?". Вопросы касаются как отдельных фактов жизни известного земляка, так и его творчества - всего 10 заданий.

Пройти любой из тестов можно здесь.

Евгения Шевцова