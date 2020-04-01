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Проверить знания по истории Тюмени и литературе предлагают городские библиотеки

Общество, 16:22 26 апреля 2020

Тюменская линия

Проверить уровень знаний об истории Тюмени и творчестве местных писателей предлагают городские библиотеки.

В группе библиотечного сообщества во ВКонтакте появилось бесплатное тестирование, пройти которое могут все желающие. Знания оцениваются по нескольким направлениям и содержат разное количество вопросов.

К примеру, викторина к 75-летию Великой Победы включает разминку и три блока с вопросами на знание военных книг, песен и фильмов - всего 15 заданий. Знатокам литературы предлагается пройти тест "Тюмень литературная", любителям театра - "Тюмень театральная". Также пользователи могут попробовать угадать здания литературных и краеведческих объектов по фотографиям.

Отдельный тест посвящен писателю Владиславу Крапивину и называется "Как хорошо вы знаете Командора?". Вопросы касаются как отдельных фактов жизни известного земляка, так и его творчества - всего 10 заданий.

Пройти любой из тестов можно здесь.

Евгения Шевцова

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# библиотеки , Владислав Крапивин , знания , чтение

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