Надежда Мазуркевич рассказала о главных условиях получения повышенного пособия по безработице

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Повышенное пособие в размере 12 тыс. 130 рублей выплатят безработным за апрель, май и июнь 2020 года.

Как подчеркнула директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, такая сумма предназначена только для тех, кто уволен после 1 марта 2020 года и состоит на учете как безработный - это главные условия. Также сумма пособия увеличится, если у гражданина есть несовершеннолетние дети - на 3 тыс. рублей за каждого ребенка. Плюс районный коэффициент: 15% для юга области, 1,5% - для жителей Увата.

По словам Надежды Мазуркевич, в департамент поступает много вопросов о том, имеют ли право на такое пособие индивидуальные предприниматели.

"Если ИП действующее, то с точки зрения законодательства гражданин считается занятым. Если индивидуальный предприниматель остановил деятельность и снят с учета в налоговых органах, то считается, что трудовых отношений не было. В обоих случаях выплата не предоставляется. Такие индивидуальные предприниматели могут пользоваться услугами Центра занятости, но на пособие по безработице не претендуют", - пояснила Надежда Мазуркевич.

Исключение - граждане, которые имеют трудовой стаж не менее 26 недель за 12 месяцев, предшествующих дате обращения в Центр занятости. Они имеют право на пособие по безработице, но не на тех условиях, которые описаны в постановлении правительства РФ.

Что касается дополнительных выплат на детей, то они выплачиваются не единовременно, а пропорционально времени, в течение которого гражданин состоит на учете в Центре занятости. Если родители в разводе и оба считаются безработными, право на повышенное пособие имеет только один из них.

Евгения Шевцова