Умышленный поджог травы ликвидировали ишимские огнеборцы

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Возгорание площадью более трех гектаров на правом берегу р. Ишим потушили пожарные ОФПС-18 27 апреля. Оно произошло вследствие умышленного поджога сухой травы, сообщает администрация города.

Клубы дыма распространились по населенному пункту и не на шутку испугали ишимцев.

В администрации напоминают, что с 20 апреля в муниципалитете введен особый противопожарный режим. Запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор в границах городского округа, проводить пожароопасные работы, посещать объекты лесного фонда.

Штраф для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составляет от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 30 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица от 30 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 до 400 тыс. рублей, а при наступлении тяжких последствий предусмотрена уголовная ответственность.