Как избежать несчастных случаев и обезопасить детей, напомнили тюменцам

| Фото: Тюмень - наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом ВКонтакте

С наступлением теплой погоды родители не должны забывать о соблюдении правил безопасности и профилактике несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон. Об этом тюменцам напомнили специалисты городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Они отмечают, что с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением маленьких детей из окон. В большинстве малыши получают тяжелые травмы, после которых не могут полностью восстановить здоровье. Нередки случаи, когда ребенок умирает на месте или по дороге в больницу.

Причинами трагедий, как правило, становятся неограниченный доступ детей к открытым окнам, незакрепленные москитные сетки, а также безнадзорность малолетних детей.

Чтобы избежать несчастного случая, необходимо придерживаться ряда правил. Нельзя оставлять ребенка одного в комнате с открытым окном, от окон необходимо отодвинуть всю мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Нельзя разрешать детям играть на подоконнике. Для безопасности следует ставить на окна специальные фиксаторы, либо установить ручку с замком. Можно также повесить в верхней части окна цепочку.

Специалисты напоминают, что только бдительное отношение к своим детям со стороны родителей поможет избежать беды.