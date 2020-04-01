Многодетной сорокинской семье передали ноутбук для дистанционного обучения

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

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Многодетная семья Ивановых из Сорокино получила ноутбук от Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия". Ранее, в 2017 году, для Ивановых был построен новый дом по проекту "Дом для молодой многодетной сельской семьи", сообщает ТРО.

"Когда мы строим дома для многодетных, мы не забываем об этих семьях, продолжаем их поддерживать. Так, Ивановым мы передали в дар 12 кур несушек и специальное оборудование для клеточного содержания птицы в частном подворье, а позже установили рядом с домом детский игровой комплекс", - сказал секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Глава Сорокинского района, секретарь местного отделения партии Александр Агеев и исполнительный секретарь местного отделения Александр Фролкин вручили технику еще двум многодетным семьям, а также привезли детям сладости.

"В период самоизоляции школьники обучаются дистанционно, принято решение обеспечить нуждающихся необходимой техникой, чтобы дети могли учиться онлайн в условиях пандемии", - рассказал Александр Агеев.

Мамы больших семейств – Олеся Иванова, Галина Галашева и Ирина Румянцева - поблагодарили за помощь и подарки. Все дети в этих семьях учатся достойно, находятся на хорошем счету в школах, являются победителями различных конкурсов районного и областного уровня.