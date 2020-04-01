Минздрав РФ рекомендовал шесть препаратов для лечения COVID-19

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Для лечения коронавирусной инфекции Минздрав рекомендовал шесть препаратов, еще три проходят клинические испытания, передает Радио Sputnik.

Анализ данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS- CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации, отмечают в ведомстве.

К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин в комбинации с гидроксилорохином, препараты интерферонов.

Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

Также выясняется эффективность подогреваемой кислородно-гелиевой смеси гелиокс, в комплексной интенсивной терапии больных. Лечения проводится с помощью аппаратов, обеспечивающих эффективную и безопасную ингаляцию термической гелий-кислородной смесью, добавили в Минздраве.