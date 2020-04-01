Дорога домой: как туристов возвращали в Тюменскую область

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Возвращение 192 тюменцев, ямальцев и югорчан из Таиланда - результат большой командной работы, отметила заместитель директора департамента общественных и внешних связей правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Инна Арканова, сообщает Оперативный штаб Тюменской области.

"Хочу отметить сплоченность, командную работу. Не только югорчане, но и ямальцы, тюменцы, курганцы, Екатеринбург, весь Уральский федеральный округ - все подключились, и это ускорило налаживание связей. Конечно, огромное спасибо МИД России и его представителю в Екатеринбурге, а также российским генконсулам. Они провели очень большую совместную работу", - сказала Инна Арканова.

По ее словам, большинство россиян находились в Таиланде. Ситуация осложнялась тем, что в этой стране введен комендантский час.

"Мы очень переживали за 13 ребят из Тюмени. Они выехали в Бангкок с острова Пхукет, ехали 13 часов. Мы очень боялись, что они опоздают", - рассказала заместитель директора департамента общественных и внешних связей правительства Югры. К сожалению, один тюменец и один житель Нижневартовска не успели на спецрейс, но они вылетят позже.

"Организовать спецрейс поручила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, для этого она обращалась за помощью в МИД России. Было сложно, но мы справились с задачей и вернули россиян домой", - отметил заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Инна Кудрявцева сообщила, что все прибывшие спецрейсом получили памятки о необходимости соблюдения режима изоляции и правовых последствиях его нарушения.

"Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, обследованию на коронавирусную инфекцию подлежат только граждане, у которых есть соответствующие симптомы. Здоровые люди не обследуются", - отметила Инна Кудрявцева.

Отметим, что в ходе перелета и при приеме пассажиров спецрейса в аэропорту Сургута соблюдались все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Работники санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора, экипированные в защитные костюмы, провели дистанционное измерение температуры каждому из прибывших. По словам одной из пассажирок, им сообщили, что симптомов коронавирусной инфекции ни у кого не выявлено.

58 жителей Тюменской области, вывезенных из Таиланда в Сургут, уже направляются в Тюмень на специально выделенных автобусах. После возвращения в областной центр им предстоит 14-дневный карантин.

Соб.инф