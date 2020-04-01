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Сотрудники Росгвардии помогают ветеранам и пенсионерам региона

Общество, 19:00 28 апреля 2020

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

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Сотрудники межмуниципальных отделов вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области оказывают адресную помощь ветеранам службы и пенсионерам, находящимся на самоизоляции. В селах и деревнях росгвардейцы помогают пожилым гражданам навести порядок на придомовых территориях, приносят для них воду из колонок и заготавливают дрова, сообщает ведомство.

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Помощь оказывается с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности: перед каждым запланированным посещением нуждающихся граждан у правоохранителей обязательно измеряют температуру, сотрудникам выдаются маски и перчатки.

"Спасибо большое, очень приятно, что люди в погонах не только помогают по долгу службы, но и оказывают социальную и бытовую поддержку, особенно в этот непростой период", - обратилась со словами благодарности в адрес ведомства жительница села Космаково Ярковского района Татьяна Ерофеева.

Также в Ишиме сотрудники навещают своих коллег, вышедших на пенсию, и пожилых родственников, обеспечивая их необходимыми продуктами и медикаментами.

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# адресная помощь , волонтерство , коронавирус , Росгвардия

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