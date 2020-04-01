Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Период нерабочих дней продлится в России до 11 мая, об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов.

Нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса объявлены 6, 7 и 8 мая. Остальные дни указанного периода явдяются праздничными.

Президент поручил к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене действующих ограничений с 12 мая правительству России, Роспотребнадзору.

Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия.

"Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному. Кто-то столкнулся с эпидемией раньше, в числе первых. Где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничений, сам набор профилактических мер также разные. Мы обязаны учитывать всю сложность, многомерность этих процессов", - подчеркнул Владимир Путин.

Он также отметил, что угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений недопустимо.

"Полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно", - сказал президент.