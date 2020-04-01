Cписок предприятий, которые могут возобновить работу, расширен в Тюменской области

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

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Список предприятий, которые могут возобновить работу в условиях ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, расширен в Тюменской области 28 апреля. Соответствующие изменения в постановление областного правительства № 187-п внес губернатор Тюменской области Александр Моор.

К перечню отраслей, которым разрешается возобновить работу, добавились "Строительство инженерных сооружений" (ОКВЭД 42), "Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность" (ОКВЭД 52), "Деятельность по благоустройству ландшафта" (ОКВЭД 81.3). Раздел "Деятельность по комплексному обслуживанию помещений" (ОКВЭД 81.1) уточнен пояснением - "за исключением деятельности по уборке квартир и частных домов".

С полным перечнем ОКВЭДов можно ознакомиться в постановлении областного правительства.

Обновлены обязательные требования по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Работодатель обязан организовать санитарную обработку транспорта, используемого для доставки сотрудников на предприятие в соответствии с требованием Роспотребнадзора.

Если технологический процесс не позволяет обеспечить социальную дистанцию в 1,5 м, допускается сокращение расстояния, но при этом работники должны пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания, кожных покровов и антисептиками.

Обеззараживатели воздуха обязательны в местах с групповым пребыванием людей.

В пунктах питания должны соблюдаться предписания Роспотребнадзора. Если столовых нет, для приема пищи необходимо выделить специальную комнату, где будет раковина для мытья рук с дозатором кожного антисептика, а работники смогут пообедать с соблюдением дистанции в 1,5 м. Рекомендуется использовать одноразовую посуду с последующим сбором ее в плотно закрывающиеся пакеты.

В исключительных случаях допускаются командировки сотрудников на объекты в другие регионы для пусконаладочных или транспортных работ, но по возвращении в регион они должны провести 14 дней в домашнем карантине.

В случае выявления нарушения требований компания исключается из Единого реестра работающих предприятий в течение одного дня.

Предприятия могут возобновить деятельность только при условии подачи уведомления о начале работы и соблюдении обязательных требований. Порядок подачи уведомления описан на портале правительства Тюменской области в разделе "Коронавирус" .