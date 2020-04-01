Тюменские семьи получают президентские выплаты на детей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 16 тыс. тюменских семей уже получили выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Об этом сообщил заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

"Выплата предоставляется в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Общая сумма выплат по региону уже составила более 86 миллионов рублей", - отметил Виталий Левенков.

Данная выплата носит социальный характер и не входит в перечь доходов, на которые не может быть обращено взыскание в соответствии федеральным законом "Об исполнительном производстве", подчеркнул заместитель управляющего областным отделением Пенсионного фонда России.

Однако все списания долгов по исполнительным производствам происходят автоматически. Поэтому, если данные денежные средства были удержаны или списаны в счет имеющейся задолженности, необходимо обратиться в структурное подразделение управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области по телефонам, указанным на официальном сайте www.r72.fssprus.ru в разделе "Контакты", для дальнейшего урегулирования вопроса возврата указанных средств.

Евгений Бабенко