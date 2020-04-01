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Детский разговорный клуб ТюмГУ по немецкому языку возобновит работу

Общество, 09:41 29 апреля 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Разговорный клуб ТюмГУ по немецкому языку "Jugendsprachklub" для детей 11–15 лет возобновит работу с 1 мая. Занятия клуба проводит языковой ассистент Ресурсного центра немецкого языка и культуры Дениз Кох (Австрия), сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Цели языкового клуба - преодоление языкового барьера, развитие навыков живого общения в интерактивной форме, увеличение словарного запаса , непринужденное общение и понимание собеседников.

Занятия проводит преподаватель – носитель языка, дети концентрируются непосредственно на общении. Дети окунаются в языковую среду и развивают навыки устной речи. Дети запоминают новые понятия благодаря многократному использованию слов и языковых конструкций в различных интерактивных заданиях. Занятия будут проводиться каждую пятницу с 1 мая на онлайн-платформе ZOOM. Регистрация: lesesaal@utmn.ru. (ФИО,возраст, школа).

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# немецкий язык , ТюмГУ

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