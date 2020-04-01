В Тобольске женщина с ножом накинулась на соседа из-за кухни

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Женщину, ударившую соседа ножом в грудь в ходе ссоры из-за общей кухни, задержали тобольские полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает межмуниципалный отдел МВД России "Тобольский".

Информация о 64-летнем мужчине с ножевым ранением поступила в дежурную часть тобольской полиции от представителя областной больницы.

Впоследствии правоохранителям установили, что мужчина получил ранение в ходе конфликта с соседкой. Они повздорили из-за общей кухни в общежитии.

"Мужчина закрыл помещение и не давал ключи женщине. В ходе ссоры подозреваемая взяла нож и ударила соседа в грудь", – рассказали в Межмуниципалном отделе МВД России "Тобольский".

Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции. Как выяснилось, ранее 42-летняя женщина была неоднократно судима. Вину она признала. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело возбудтли по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия". Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до 10 лет.