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Александр Моор рассказал о планах на ремонт дорог в Тюменской области

Губернатор, 12:21 28 апреля 2020

со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

О планах на ремонт дорог в регионе и о том, какие участки трассы уже активно обновляют, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих личных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Чтобы жители Тюменской области и дальше ездили по лучшим в стране дорогам, за этот сезон нам нужно обновить более 700 километров по всему региону. В их число входят и 170 километров, которые мы приведем в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - пояснил он.

Глава региона отметил, что ранняя весна позволила начать дорожные работы с середины апреля.

"В Тюменском районе на подъезде к селу Ембаево уже приступили к устройству выравнивающего слоя покрытия. В планах – закончить этот участок к концу мая", - написал он.

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# Александр Моор , Ембаево , национальный проект Безопасные и качественные автомобильные дороги , ремонт дорог

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