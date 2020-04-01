Александр Моор рассказал о планах на ремонт дорог в Тюменской области

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

О планах на ремонт дорог в регионе и о том, какие участки трассы уже активно обновляют, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих личных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Чтобы жители Тюменской области и дальше ездили по лучшим в стране дорогам, за этот сезон нам нужно обновить более 700 километров по всему региону. В их число входят и 170 километров, которые мы приведем в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - пояснил он.

Глава региона отметил, что ранняя весна позволила начать дорожные работы с середины апреля.

"В Тюменском районе на подъезде к селу Ембаево уже приступили к устройству выравнивающего слоя покрытия. В планах – закончить этот участок к концу мая", - написал он.