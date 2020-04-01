Пять жителей региона заболели коронавирусом в минувшие сутки

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Пять случаев заражений коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Москвы.

В Свердловской области прирост составил 85 человек, в Челябинской - 48, в Югре - 41, на Ямале - 12, в Курганской области - два.

Всего в России за сутки зафиксирован 6 тыс. 411 случаев коронавируса в 83 регионах. 40,7% заболевших не имели клинических проявлений. Отмечено 72 летальных исхода, полностью выздоровели 1 тыс. 110 человек.

Наибольшее количество заболевших отмечено в Москве - 3 тыс. 075, Московской области - 523, в Санкт-Петербурге - 198, в Дагестане - 153, в Осетии - 148, в Рязанской области - 101.

На 28 апреля в России зарегистрировано 93 тыс. 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исхода, выздоровели 8 тыс. 456 человек.