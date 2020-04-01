Надежда Мазуркевич рассказала, как будет выплачиваться повышенное пособие по безработице

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Повышенное пособие по безработице за апрель, май и июнь будет выплачиваться тюменцам, уволенным с работы после 1 марта 2020 года, одновременно с пособием на детей в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка.

Об этом сообщила на онлайн-брифинге директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, отвечая на вопросы, заданные жителями региона в социальных сетях.

"Пособие выплачивается пропорционально количеству дней, в течение которых человек состоит на учете в качестве безработного. Выплаты будут производиться два раза в месяц", - рассказала Надежда Мазуркевич.

Если ребенок у безработного, уволенного после 1 марта, родился после этой даты, такой человек тоже имеет право на получение повышенного пособия, отметила директор областного департамента труда и занятости населения.

Если родители в разводе и оба состоят на учете как безработные, право на получение пособия на ребенка имеет только один из них.

"В настоящее время мы завершаем разработку онлайн-калькулятора, который будет работать на сайте службы занятости. С его помощью каждый человек сможет самостоятельно рассчитать размер своего пособия по безработице", - рассказала Надежда Мазуркевич.