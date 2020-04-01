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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Предприятиям, сохраняющим рабочие места, частично компенсируют расходы на зарплату

Экономика, 12:30 28 апреля 2020

Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

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Предприятия, сохраняющие рабочие места в период действия ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, получат государственную поддержку для выплаты заработной платы сотрудникам.

Об этом сообщила на онлайн-брифинге директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, отвечая на вопросы, заданные жителями региона в социальных сетях.

"Организации, сохраняющие не менее 90 процентов рабочих мест, получат из федерального бюджета компенсацию расходов на выплату зарплаты в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого работника", - рассказала Надежда Мазуркевич.

Выплату компенсаций будет осуществлять Федеральная налоговая служба РФ.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , Надежда Мазуркевич , рабочие места

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