Тюменца отправили в колонию за содержание наркопритона

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Мужчину, виновного в содержании наркопритона, осудили в Тюмени на три года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает областная прокуратура.

В августе 2019 года в отношении 46-летнего подозреваемого в суд было передано уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотического средства. Находясь под подпиской о невыезде, он на съемной квартире на ул. Чаркова устроил наркопритон. Гости приносили наркотики и делились с хозяином жилища. 11 сентября 2019 года в притон нагрянули полицейские и пресекли противоправную деятельность.

Спустя несколько дней мужчина был осужден по первому уголовному делу к трем годам лишения свободы. Впоследствии в суд прокуратурой было передано и уголовное дело о наркопритоне.