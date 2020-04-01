  • 28 апреля 202028.04.2020вторник
  • USD74,4960
    EUR80,7611
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменца отправили в колонию за содержание наркопритона

Происшествия, 19:44 28 апреля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в содержании наркопритона, осудили в Тюмени на три года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает областная прокуратура.

В августе 2019 года в отношении 46-летнего подозреваемого в суд было передано уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотического средства. Находясь под подпиской о невыезде, он на съемной квартире на ул. Чаркова устроил наркопритон. Гости приносили наркотики и делились с хозяином жилища. 11 сентября 2019 года в притон нагрянули полицейские и пресекли противоправную деятельность.

Спустя несколько дней мужчина был осужден по первому уголовному делу к трем годам лишения свободы. Впоследствии в суд прокуратурой было передано и уголовное дело о наркопритоне.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркопритон , наркотики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:44 28.04.2020Тюменца отправили в колонию за содержание наркопритона
19:22 28.04.2020Заброшенное здание в Тобольске могло вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем
18:41 28.04.2020Пятерых виновников пожаров выявили в Тюменской области
18:06 28.04.2020В Тобольске женщина с ножом накинулась на соседа из-за кухни