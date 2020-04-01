Подать документы на поступление в ТюмГУ можно дистанционно

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Документы, необходимые для поступления в Тюменский государственный университет, можно подать дистанционно через сайт вуза или портал Госуслуг.

Об этом напомнил врио ректора университета Иван Романчук. Он добавил, что такая форма работает в ТюмГУ уже несколько лет.

"Мы один из 53 университетов России, которые попали в первую волну проекта подачи документов через Госуслуги. В Тюменском госуниверситете также давно организована подача документов онлайн через личный кабинет абитуриента на официальном сайте приемной комиссии. Опыт обработки большого количества заявлений онлайн у нас есть и он вполне успешный", - отметил Иван Романчук.

Он добавил, что существенных изменений в приемной кампании 2020 года нет. Абитируенты, как и раньше, могут подать документы в пять вузов. В каждом из них можно претендовать на три направления одновременно.

Подать документы на бюджетное место в Тюменский госуниверситет можно до 10 августа. Первая волна зачисления планируется на 19 августа, вторая - 24 августа, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Часто задают вопрос о том, сколько баллов ЕГЭ нужно для поступления в ТюмГУ. Я так считаю: это как мерить среднюю температуру по больнице. С другой стороны, по среднему баллу можно судить о востребованности направления подготовки у выпускников школ, о привлекательности самого университета, об уровне подготовки абитуриентов, а также прогнозировать успехи в учебе. В 2019 году к нам пришли очень хорошие абитуриенты, большинство - отличники. Мы системно привлекаем в университет талантливых и одаренных школьников, но это лишь часть большой работы по трансформации университета и созданию нового, современного образовательного пространства", - сказал Иван Романчук.