Сельхозпредприятия Викуловского района пополняют парк техники

Фото: mcx.ru Фото: mcx.ru

Новую сельхозтехнику приобретают аграрии Викуловского района к посевной 2020 года.

По мнению специалистов, это увеличит севооборот и позволит району получить хороший урожай.

К примеру, предприниматель Федор Парыгин приобрел через лизинг посевной комплекс из пяти сеялок СКП-291. В хозяйстве еще осенью распахали 160 га залежных земель и увеличили посевные площади. Новая техника позволит освоить дополнительные земли.

В ООО "Елань" оформляют документы на покупку трактора К-525 через Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию. Осенью 2019 года здесь приобрели посевной комплекс, его также опробуют на новой посевной площади из 100 га залежных земель.

Евгения Шевцова