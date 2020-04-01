Тюменцев приглашают на онлайн-лекцию о телемедицине
| Фото: Министерство культуры РФ (архив)
Лекция "Что такое телемедицина?" стартует 30 апреля в 15 часов, сообщает тюменская "Точка кипения".
На онлайн-лекции слушатели узнают, какова история телемедицины, какие возможности есть у современных систем телемедицины. Участникам расскажут, в каком направлении движется развитие "дистанционной" медицины.
Зарегистрироваться на лекцию можно здесь. Ссылку для входа в онлайн-конференцию организаторы пришлют на электронный почтовый ящик, указанный при регистрации аккаунта, в день мероприятия.