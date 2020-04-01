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Тюменцев приглашают на онлайн-лекцию о телемедицине

Общество, 09:27 30 апреля 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Лекция "Что такое телемедицина?" стартует 30 апреля в 15 часов, сообщает тюменская "Точка кипения".

На онлайн-лекции слушатели узнают, какова история телемедицины, какие возможности есть у современных систем телемедицины. Участникам расскажут, в каком направлении движется развитие "дистанционной" медицины.

Зарегистрироваться на лекцию можно здесь. Ссылку для входа в онлайн-конференцию организаторы пришлют на электронный почтовый ящик, указанный при регистрации аккаунта, в день мероприятия.

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# лекция , телемедицина

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