Тюменцев приглашают на онлайн-лекцию о телемедицине

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Лекция "Что такое телемедицина?" стартует 30 апреля в 15 часов, сообщает тюменская "Точка кипения".

На онлайн-лекции слушатели узнают, какова история телемедицины, какие возможности есть у современных систем телемедицины. Участникам расскажут, в каком направлении движется развитие "дистанционной" медицины.

Зарегистрироваться на лекцию можно здесь. Ссылку для входа в онлайн-конференцию организаторы пришлют на электронный почтовый ящик, указанный при регистрации аккаунта, в день мероприятия.