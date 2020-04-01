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Мурат Тулебаев провел прием граждан в Instagram

Политика, 16:23 29 апреля 2020

duma.tyumen-city.ru

Депутат городской думы Мурат Тулебаев рассказал пользователям соцсетей об установленных размерах социальных выплат на первоочередные нужды и о закрытии кладбищ во время режима повышенной готовности.

По распоряжению правительства Тюменской области все кладбища закрыты для посещения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, напомнил депутат и призвал тюменцев остаться дома и не подвергать опасности свое и чужое здоровье.

Кроме этого, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, депутат рассказал о размерах социальных выплат для жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На основании постановления администрации Тюмени № 51-пк от 13 апреля 2020 г. размеры выплат увеличились. "В условиях режима повышенной готовности, когда многие наши соотечественники испытывают финансовые трудности, так как вынуждены сидеть дома, считаю данную меру необходимой и своевременной", – подчеркнул Мурат Тулебаев.

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