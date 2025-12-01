В Тюмени на платных парковках предлагают выделить бесплатный час

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для обеспечения доступности социальных объектов Тюмени планируется выделить один час бесплатного использования платных парковок.

Соответствующие изменения в региональный закон "Об автомобильных дорогах, дорожной деятельности, организации дорожного движения и организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области" рассмотрели на заседании комитета облдумы по экономической политике и природопользованию.

Законопроект подготовлен областной прокуратурой для совершенствования правового регулирования в сфере дорожного движения. Речь идет о вопросах организации парковок вблизи социальных объектов, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

По словам старшего помощника прокурора области по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами власти Ирины Василинчук, представившей документ на заседании комитета, он разработан по результатам надзорной деятельности для обеспечения конституционных прав граждан на медпомощь и образование.

По мнению председателя комитета Инны Лосевой, инициированный законопроект имеет социальную направленность. "В настоящее время возле некоторых школ, детских садов и поликлиник существуют только платные парковочные места. Предлагается внести изменения в действующее законодательство, добавив положение, которое позволит гражданам бесплатно использовать платные парковки в течение 60 минут после прибытия к образовательным и медицинским учреждениям", - пояснила она.

Решение по этому законопроекту будет принято на заседании Тюменской облдумы 18 декабря.