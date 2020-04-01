Более пятисот ишимцев получили на дом лекарства по льготным рецептам

| Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

542 жителям Ишима волонтеры диспетчерской службы центра "Забота" доставили на дом лекарства по льготным рецептам.

Как пояснил директор учреждения Андрей Богданов, обеспечение лекарственными препаратами пожилых людей и горожан, имеющих хронические заболевания, началось с 1 апреля по договоренности с Ишимской областной больницей № 4.

В диспетчерской службе работают 53 волонтера, 11 из них – являются специалистами центра "Забота", остальные – добровольцы из разных учреждений социальной сферы и студенты. Они оказывают помощь одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам, одиноким матерям, воспитывающим несовершеннолетних детей или детей-инвалидов. Ежедневно они выполняют по 5-10 доставок по заявкам горожан.

За время работы диспетчерской службы от ишимцев поступило 315 обращений. 186 из них носили информативный характер. 77 звонков касались доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, 52 – доставки лекарств.

Кроме этого, волонтеры еженедельно поставляют продуктовые наборы многодетным и малообеспеченным семьям от предпринимательских сообществ. Колбасные изделия и полуфабрикаты от племзавода "Юбилейного", фрукты и кондитерские изделия от предпринимателей получили 76 семей.

Ирина Кургузова