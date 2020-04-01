ФК "Тюмень" продолжает участие в виртуальном чемпионате ПФЛ

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень", набравший 23 очка, находится на 10-м месте виртуального чемпионата ПФЛ среди команд группы "Урал-Приволжье", сообщает пресс-служба сибирской команды.

Со стадионов матчи перенеслись в виртуальное пространство. Каждый матч длится ровно сутки. Победил тот, кто собрал больше голосов. Все матчи "Тюмени" в этом турнире завершаются с одинаковым счетом - 1:0. В первой встрече болельщики сибирской команды уступили поклонникам пермской "Звезды".

Затем тюменцы нанесли поражения "Уфе-2", "Ладе" из Тольятти, новотроицкой "Носте". Хорошее настроение сибирякам испортили болельщики "КАМАЗа". Команда из Набережных Челнов взяла верх в двух матчах подряд.

На втором этапе организаторы виртуальных баталий не стали разделять участников на шестерки, а решили провести матчи третьего круга между всеми командами. Трио лидеров составляют "Челябинск" (51 балл), "КАМАЗ" (47) и тольяттинский "Акрон" (41).

Следить за виртуальными играми и помочь победить тюменской команде можно в официальной группе ФК "Тюмень".