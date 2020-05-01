За сутки в дорожных авариях пострадали пять человек

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пять человек пострадали в четырех дорожно-транспортных происшествиях на территории Тюменской области 30 апреля. В двух случаях причиной дорожных аварий стал неправильный выбор скорости, сообщает областное управление ГИБДД.

Около полудня на шестом километре автодороги Велижаны-Ахманка автомобиль ВАЗ-2115 съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии 36-летний водитель, по предварительным данным, получил повреждения головы и позвоночника, у 36-летнего пассажира ушиб и ссадина.

В Тюмени на ул. Республики, 200 56-летний водитель автомобиля Ford Focus не выдержал безопасную скорость и дистанцию, произошло столкновение с автомобилем Kia Spectra. В ДТП пострадал 20-летний водитель Kia Spectra.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Kia Cerato и Газель столкнулись в первом часу дня на ул. Мельникайте, 138 в Тюмени. По предварительным данным, водитель иномарки нарушила правила перестроения, женщина получила ушиб. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, случившегося около 22 часов на автодороге Тобольск-Нефтехимический комбинат, где в кювет съехал автомобиль Daewoo Matiz. По предварительным данным, 27-летний водитель малолитражки перевозил нетрезвого пассажира, по дороге между мужчинами началась перепалка и пассажир схватился за руль Daewoo Matiz. В результате машина съехала в кювет, пассажир обратился в больницу с легким повреждением. Водитель не пострадал.

22 водителя в состоянии опьянения отстранены 30 апреля от управления транспортом. Одного водителя задержали пьяным за рулем повторно, он будет привлечен к уголовной ответственности.

В праздничные дни сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя.