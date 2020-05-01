Активисты собрали пятьдесят килограммов вещей для тюменской семьи

| Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Пятьдесят килограммов вещей нуждающейся семье инвалидов передали молодогвардейцы Тюмени первого мая, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

Ранее в социальных сетях активисты увидели в соцсетях историю о женщине, которая вынуждена собирать еду и одежду на городских мусорках.

"Чуть позже выяснилось, что речь идет о малоимущей семье инвалидов, попавших в тяжелую ситуацию в период самоизоляции. Мы выяснили их контакты и решили помочь" - рассказал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Алёна – женщина с диагнозом олигофрения. Юрий - инвалид 3 группы, до пандемии коронавируса периодически подрабатывал дворником в школе. Мужчина постепенно глохнет и слепнет, поэтому с работой постоянные проблемы. Алёна и Юрий воспитывают двоих детей: дочку Веронику (13 лет) и сына Тимофея (2 года). Девочка, как и мама, болеет олигофренией, ходит в коррекционную школу и увлекается YouTube - на ее канале более трехсот подписчиков.

Семья живет на пособия по инвалидности, часть средств уходит на оплату счетов, в оставшейся суммы не хватает на жизнь, поэтому Алёна вынуждена искать еду и одежду на мусорках.

Женщина поблагодарила организаторов акции и всех жителей, которые к ней присоединились. По ее словам "Доставка добра" очень поможет подобным семьям.