  • 5 мая 20205.05.2020вторник
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сладковский кооператив "Таволжан" первым в районе приступил к севу зерновых культур

Экономика, 15:10 05 мая 2020

mcx.ru | Фото: mcx.ru

СПК "Таволжан" Сладковского района первым приступил к севу зерновых культур. По данным на 5 мая, которые предоставило "Тюменской линии" управление сельского хозяйства муниципалитета, они засеяли более 1 тыс. га.

Ячменем земледельцы кооператива засеяли 920 га, овес посеян на площади 58 га. Также труженики заняты севом однолетних трав, уже освоили 914 га пашни.

Общая посевная площадь в СПК "Таволжан" 13 тыс. га, под зерновые и зернобобовые отведено более 7 тыс. га.

К лидерам посевной кампании присоединилось крестьянско-фермерское хозяйство "Роса". Они начали сев однолетних трав, освоили первые 50 га пашни. Всего по плану им предстоит засеять однолеткой 400 га.

Сладковские полеводы продолжают боронование земель. Из десяти предприятий района, на сегодня восемь хозяйств завершили прибивку влаги. Механизаторы продолжают заниматься обустройством минерализованных полос, обеззараживанием семян для сева.

Напомним, в Сладковском районе весенне-полевые работы начались с 11 апреля, примерно на две недели раньше обычного. Земледельцы намерены завершить весь цикл сезонных работ в агротехнологические сроки.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# посевная кампания , Сладковский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:10 05.05.2020Сладковский кооператив "Таволжан" первым в районе приступил к севу зерновых культур
13:05 05.05.2020Педагог из Ушаково организовала бизнес по программе "Самозанятость населения"
20:56 04.05.2020Тюменским предпринимателям рассказали о поддержке бизнеса в период ограничительных мер
13:37 04.05.2020Сервис по мерам поддержки граждан и бизнеса запустило правительство