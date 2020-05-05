Сладковский кооператив "Таволжан" первым в районе приступил к севу зерновых культур

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

СПК "Таволжан" Сладковского района первым приступил к севу зерновых культур. По данным на 5 мая, которые предоставило "Тюменской линии" управление сельского хозяйства муниципалитета, они засеяли более 1 тыс. га.

Ячменем земледельцы кооператива засеяли 920 га, овес посеян на площади 58 га. Также труженики заняты севом однолетних трав, уже освоили 914 га пашни.

Общая посевная площадь в СПК "Таволжан" 13 тыс. га, под зерновые и зернобобовые отведено более 7 тыс. га.

К лидерам посевной кампании присоединилось крестьянско-фермерское хозяйство "Роса". Они начали сев однолетних трав, освоили первые 50 га пашни. Всего по плану им предстоит засеять однолеткой 400 га.

Сладковские полеводы продолжают боронование земель. Из десяти предприятий района, на сегодня восемь хозяйств завершили прибивку влаги. Механизаторы продолжают заниматься обустройством минерализованных полос, обеззараживанием семян для сева.

Напомним, в Сладковском районе весенне-полевые работы начались с 11 апреля, примерно на две недели раньше обычного. Земледельцы намерены завершить весь цикл сезонных работ в агротехнологические сроки.

Анжела Лебедева