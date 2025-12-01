Более 13 тыс. тонн сладостей произвели в Тюменской области с начала года

13,7 тыс. тонн кондитерских изделий произвели в Тюменской области с января по сентябрь 2025 года. Всего сладости в регионе выпускают 13 предприятий и 55 цехов, сообщает областной департамент АПК во Всемирный день кондитерских изделий - 9 декабря.

Один из самых крупных производителей любимого лакомства - шоколада - кондитерская фабрика "Квартет". Ассортимент шоколадных конфет и другой продукции насчитывает уже более 80 наименований.

Предприятие систематически расширяет свою линейку. например, в этом году к знакомым маркам специалисты фабрики добавили конфеты с клюквой и кедровым орехом, глазированные сладости из дроблёного миндаля с клюквой и грецкого ореха с кунжутом.