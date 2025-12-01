Более 30 инфраструктурных объектов построят в Тюменской области за пять лет

Более 30 инфраструктурных объектов построят в муниципалитетах Тюменской области за пять лет. Такие данные озвучены на встрече заместителя губернатора Тюменской области Павла Перевалова с операционным директором ГК "Росводоканал" Андреем Броцманом.

Как сообщает инфоцентр регионального правительства, стороны отметили, что за восемь лет государственно-частного партнёрства в регионе выполнены масштабные работы по реконструкции Велижанской и Метелёвской водоочистных станций и городских очистных сооружений Тюмени.

По данным департамента ЖКХ Тюменской области продолжается централизация услуг водоснабжения и водоотведения Тюменской агломерации: запущены в эксплуатацию водоводы по Московскому и части Ялуторовского тракта, завершается строительство сливных станций в Боровском, Винзилях, Богандинском и Мальково. На Тобольском и Ирбитском трактах строят насосные станции, которые обеспечат централизованное водоотведение. 9 декабря введена в опытно-промышленную эксплуатацию КНС в п. Боровский.

Как отметил Павел Перевалов, в 2025 году между правительством Тюменской области, компанией "Росводоканал Тюмень" и 16 муниципалитетами подписаны новые концессионные соглашения. Они определяют стратегию развития сферы водоснабжения и водоотведения на 49 лет. Только в ближайшие пять лет в регионе будут построены и реконструированы более 30 коммунальных объектов. В том числе крупные канализационные очистные сооружения в Аромашево, Бердюжье, Большом Сорокино и Ярково.