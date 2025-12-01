  • 10 декабря 202510.12.2025среда
В Тюменской области подсчитали цену выступления аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки

Экономика, 18:49 09 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Среднюю стоимость выступления аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки подсчитали в Тюменской области. Выступление сказочных героев обойдется от трех тыс. рублей за час. Жители региона заранее начали заказывать артистов.

"По данным "Авито услуг", спрос на услуги аниматоров в образе Деда Мороза вырос в 3,4 раза. Предложение увеличилось в 2,5 раза", - уточнил в пресс-службе портала онлайн-объявлений.

Спрос на аниматоров в образе Снегурочки вырос в 3,5 раза по сравнению с октябрем. Предложение таких услуг увеличилось в 2,5 раза.

Кроме того, на финальную стоимость выступлений влияют формат мероприятия, продолжительность программы, опыт артиста и дополнительные опции: например, интерактивы или участие сразу нескольких персонажей. Ближе к Новому году гонорары могут быть чуть выше из-за сезонного роста спроса и большой загруженности аниматоров.

Отметим, что тюменская область, наряду с Московской и Новосибирской, Ставропольским и Краснодарским краями, пошла в число регионов с самой высокой ценой таких услуг.

Дешевле всего пригласить на праздник Деда Мороза и Снегурочку в Саратовской и Самарской областях: за час работы аниматоры берут от двух тыс. рублей.

# аниматоры , Дед Мороз , Новый год , Снегурочка , услуги

