От жителей региона ждут голосов в поддержку конкурсантов "Живой классики"

| Фото: организаторов конкурса "Живая классика" | Фото: организаторов конкурса "Живая классика"

Михаил Кирсанов, 17 группа, Артём Сигида, 22 группа и Николай Кравченко, 23 группа представляют Тюменскую область на конкурсе "Живая классика". С 1 по 14 мая проходят отборочные туры Всероссийского финала конкурса юных чтецов "Живая классика". Поддержать конкурсантов может каждый, сообщают организаторы.

254 участника из 82 регионов России в течение двух недель будут бороться за выход в полуфинал крупнейшего литературного проекта страны. Впервые в 2020 году выступления ребят оценивают не только столичные звёзды, но и известные литературоведы, журналисты, актёры из разных регионов России.

Расписание туров, а так же видео-выступления участников можно посмотреть на сайте конкурса: https://lk. youngreaders.ru/tour. Зрители могут не только написать слова поддержки, но и отдать свой голос за одного из декламаторов. Это поможет чтецу получить дополнительный приз от "Живой классики" и увеличит его шансы попасть в полуфинал конкурса.

"Чтобы зрительское голосование было более значимым, мы приняли решение добавлять один балл участнику, который набрал больше всего голосов болельщиков. Голосуйте активнее за понравившихся участников и тогда они смогут получить дополнительные баллы к своему выступлению" - говорит президент Фонда "Живая Классика" Марина Смирнова.

Проголосовать за понравившегося чтеца можно с момента загрузки видео с его выступлением. Участник, набравший большее количество голосов, станет победителем зрительского голосования.

В 2020 году конкурс "Живая классика" проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Подробнее о конкурсе "Живая классика" можно узнать на сайте https://youngreaders.ru и в социальных сетях: https://vk.com/young_readers, https://www.facebook.com/ youngreaders.ru/ , https://www.instagram.com/ live_classics/