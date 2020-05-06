  • 6 мая 20206.05.2020среда
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более двухсот человек нарушили противопожарный режим в Тюменской области

Происшествия, 16:00 06 мая 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

236 человек в Тюменской области привлекли к административной ответственности за нарушение особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Общая сумма штрафов составила 329 тыс. 800 рублей. С начала пожароопасного сезона в Тюмени зафиксировано более 396 загораний сухой травы. В 25 случаях были установлены виновные лица, они привлечены к административной ответственности.

В выходные дни инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени совместно с сотрудниками полиции и авиационного отряда специального назначения управления Росгвардии по Тюменской области вели контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Над территорией дачных и садоводческих обществ был запущен беспилотный летательный аппарат. Он в режиме реального времени передавал видео на монитор оператору, рядом с которым находится инспектор государственного пожарного надзора.

Реакция нарушителей особого противопожарного режима на приезд инспекторов различна. Так на одном участке мужчина сжигал в бочке мусор и сухие ветки, вблизи соседского забора и в нескольких метрах от своего дома. Он признал ошибку, выслушал инструктаж и рекомендации сотрудников МЧС и полиции. Во втором случае, две пенсионерки, которые развели большой костер прямо на участке, до последнего не собирались соглашаться с инспекторами, они демонстративно не засыпали землей тлеющие угли.

Сотрудники МЧС напоминают, если вы увидели пожар - звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101, или на единый номер вызова экстренных служб 112.

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , дачники , особый противопожарный режим , профилактика пожаров

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:00 06.05.2020Более двухсот человек нарушили противопожарный режим в Тюменской области
15:21 06.05.2020Шесть придомовых территорий остаются подтопленными в Вагайском районе
14:21 06.05.2020Жительницы Исетского района перевели мошенникам более сотни тысяч рублей
13:21 06.05.2020Четыре лесных пожара ликвидировали в Тюменской области 3 и 4 мая