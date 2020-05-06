Более двухсот человек нарушили противопожарный режим в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

236 человек в Тюменской области привлекли к административной ответственности за нарушение особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Общая сумма штрафов составила 329 тыс. 800 рублей. С начала пожароопасного сезона в Тюмени зафиксировано более 396 загораний сухой травы. В 25 случаях были установлены виновные лица, они привлечены к административной ответственности.

В выходные дни инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени совместно с сотрудниками полиции и авиационного отряда специального назначения управления Росгвардии по Тюменской области вели контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Над территорией дачных и садоводческих обществ был запущен беспилотный летательный аппарат. Он в режиме реального времени передавал видео на монитор оператору, рядом с которым находится инспектор государственного пожарного надзора.

Реакция нарушителей особого противопожарного режима на приезд инспекторов различна. Так на одном участке мужчина сжигал в бочке мусор и сухие ветки, вблизи соседского забора и в нескольких метрах от своего дома. Он признал ошибку, выслушал инструктаж и рекомендации сотрудников МЧС и полиции. Во втором случае, две пенсионерки, которые развели большой костер прямо на участке, до последнего не собирались соглашаться с инспекторами, они демонстративно не засыпали землей тлеющие угли.

Сотрудники МЧС напоминают, если вы увидели пожар - звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101, или на единый номер вызова экстренных служб 112.