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Тюменец ранил ножом отказавшего пить знакомого

Происшествия, 16:21 06 мая 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В приемное отделение больницы с ножевым ранением доставили 41-летнего тюменца. Он на улице познакомился с мужчиной, который пригласил его в гости. В разгар застолья потерпевший решил уйти домой. В ответ на это хозяин квартиры нанес гостю несколько ножевых ранений.

Ранее не судимый 40-летний подозреваемый задержан, свою вину он признал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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# покушение на убийство , поножовщина

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