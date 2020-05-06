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Водитель Audi в Тюмени снес дорожный знак

Происшествия, 16:50 06 мая 2020

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Водитель Audi на полном ходу въехал в бордюр на объездной дороге Тюмени, снес дорожный знак и повредил столб 6 мая. Люди в аварии не пострадали, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД обнаружили в автомобиле 36-летнего владельца иномарки с признаками опьянения, он решительно отказывался от того, что управлял машиной. Сообщил, что за рулем Audi была его жена, совершила ДТП, испугалась и убежала.

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Выясняя истину, автоинспекторы разыскали супругу автовладельца, она не подтвердила, что управляла автомобилем. От прохождения освидетельствования на алкоголь автомобилист отказался. Составлен административный материал. Кроме того, ему предстоит возместить материальный ущерб за порчу дорожных сооружений.

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# водитель , ДТП

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